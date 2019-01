Cau una organització que en 4 mesos havia robat cable telefònic a 12 municipis del Baix Camp i el Priorat

Els Mossos han detingut a sis persones en un mas de Cambrils, on extreien el coure

Modus operandi

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Reus van detenir aquest dilluns una dona i cinc homes, d’edats compreses entre els 20 i els 56 anys, cinc de nacionalitat espanyola i un de nacionalitat veneçolana, veïns de Vinyols i els Arcs, Reus, Torredembarra i l’Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors dels delictes de danys, desordres públics, robatori amb força i pertinença a grup criminal.Es tractaria d'una organització que es dedicava al robatori de cable telefònic a zones rurals per a extreure'n el coure.El cas es va obrir a finals de l’any passat després de la denúncia per diversos robatoris amb força que s’havien produït durant la darrera part del 2018 a municipis del Baix Camp i el Priorat. Els mossos van comprovar que durant les darreres setmanes s’havien produït 34 robatoris de cable telefònic en fins a 12 municipis.Dins la mateixa investigació, el 21 de desembre, una dotació policial va localitzar un vehicle carregat de cable telefònic a la carretera T-312 a Cambrils. El cable procedia d’un robatori en un tram paral·lel a la carretera N-340 a Mont-roig del Camp.Un dia més tard, la Policia Local de Cambrils va rebre avís que en un mas del municipi s’havia produït una foguera descontrolada. Els agents van comprovar que hi havia gran quantitat de cable telefònic cremant i van observar també que dins d’un magatzem hi havia restes d’altres cremes similars.Els mossos van contrastar que es tractava d’un grup criminal, format per sis persones. La manera d’actuar d’aquest grup consistia a sostraure el cable a altes hores de la nit i traslladar-lo a una finca propietat d’un dels integrants del grup. Allà, cremaven el cable per eliminar el plàstic i quedar-se amb el coure net. Posteriorment, els detinguts utilitzaven fins a tres vehicles diferents per transportar el cable i vendre’l en ferrovelleries.D'acord amb la investigació policial, la manera d’actuar dels detinguts consistia en, primer, fer una recerca i estudi de la zona amb l’objectiu de no ser detectats i que la línia telefònica a sostraure tingués el màxim de coure la qual cosa va en funció de l’amperatge. El grup també tenia en compte que el tall de la línia no tingués una afectació de molts abonats per evitar que es donés avís de forma immediata.Els mossos van poder acreditar que el grup mitjançant el robatori de línia telefònica hauria venut material valorat en 77.210 euros i que el perjudici en reparacions ascendiria a 35.900 euros.Aquest dilluns, els investigadors van portar a terme un operatiu policial i van detenir els sis integrants del grup criminal. Dels sis, quatre tenen antecedents policials per delictes de diversa tipologia. Dimarts, els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i van quedar en llibertat amb càrrecs.