Cáritas i Eluzai reben més de 800 quilos d'aliments recollits al Parc de Nadal

L’alcalde, Pere Granados, i la regidora d’Infància, Júlia Gómez, han fet l'entrega

Actualitzada 09/01/2019 a les 15:12

L’alcalde de Salou, Pere Granados, i la regidora d’Infància, Júlia Gómez, han lliurat la recaptació d’aliments aconseguida en el dia solidari del Parc Infantil de Nadal. El total aconseguit amb les entrades supera els 800 quilos que s’han repartit a parts iguals entre Cáritas Salou i Eluzai de l’Església Evangèlica de Salou.Granados ha destacat «la importància d’aquesta tasca de suport que presten aquestes entitats socials a moltes persones del municipi de manera desinteressada». Per la seva banda, la regidora d’Infància, Julia Gómez, ha agraït també «la participació durant el dia solidari del Parc Infantil de Nadal Espai Xic’S, que aquest any ha estat un gran èxit».L’alcalde i la regidora, han estat els encarregats de lliurar els aliments en les respectives seus de les entitats socials. D’aquesta manera l’ajuntament ha volgut aportar el seu granet de sorra en aquestes dates tan assenyalades tal com ja ho va fer en la paella solidària.