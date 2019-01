La celebració tindrà lloc el 27 de gener

La Comissió Organitzadora de La Gran Festa de la Calçotada de Valls, busca voluntaris per a l’organització de La Gran Festa de la Calçotada del proper diumenge, dia 27 de gener, al matí.La participació consisteix en el desenvolupament de les diverses activitats que es duran a terme durant el matí per tal de fer possible una de les grans festes de la capital de l'Alt Camp.Les persones que vulguin oferir-se com a voluntaris, que poden ser de qualsevol edat, poden manifestar-ho a les oficines de la Cambra de Comerç, al carrer Jacint Verdaguer, 1, o a través del telèfon 977 600 909.