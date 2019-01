Antonio Terceño, nou membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

És el degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili

El degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, Antonio Terceño, ingressarà el proper 21 de març com a membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Aquesta és una de les deu acadèmies científiques que formen part de l’Instituto España i que té un nombre significatiu d’acadèmics internacionals, entre els quals destaquen sis premis Nobel, com ara Joseph E. Stiglitz i Alvin E. Roth.L'admissió de Terceño a l’Acadèmia representa un reconeixement a la feina d’investigació feta al llarg de la seva carrera acadèmica, que s’ha centrat en la recerca sobre la lògica difusa. Terceño és catedràtic d’Economia Financera i va ser un dels impulsors de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, de la qual n’és actualment degà. Ha estat professor convidat en universitats de l’Argentina, Mèxic, Cuba Bielorrússia i Espanya, i ha estat president del Col·legi d’Economistes de Tarragona i vocal de la Cambra de Comerç i Indústria de Reus.L’investigador ha estat acceptat com a acadèmic corresponent a proposta de tres membres de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.