Valls destina prop de 900.000 euros a millorar l'asfalt i enllumenat de seixanta carrers

La ciutat adjudica les obres pels danys de l'esclafit del 2017

Actualitzada 08/01/2019 a les 14:28

Obres d'asfaltatge i modernització de l'enllumenat a 57 carrers

L'Ajuntament de Valls durà a terme aquest 2019 la millora de l'asfalt i la renovació de l'enllumenat en una seixantena de carrers per import de gairebé 900.000 euros. Entre les actuacions destaca la renovació dels llums del barri del Fornàs i d'un tram de la carretera del Pla. Aquestes millores s'emmarquen en la voluntat del consistori de transformar i connectar l'eix comercial. En paral·lel, l'Ajuntament també acaba d'adjudicar les obres pels danys de l'esclafit de l'octubre del 2017, en concret de l'equipament esportiu del Vilar, que va patir greus desperfectes. Encara faltarà arranjar altres danys pendents en jardineria i senyals de trànsit causats pel fort temporal, que va deixar alguns ferits a la ciutat.De moment s'han adjudicat 187.000 euros per arranjar la zona de bar i dels vestuaris de la pista esportiva del Vilar, on les teulades van ser arrencades pel vendaval. L'Ajuntament ha rebut subvenció de la Generalitat per arreglar aquesta zona, així com també seran subvencionats els danys en matèria de jardineria -l'esclafit va tombar més de 150 arbres- i senyals de trànsit, uns treballs que es preveuen adjudicar en un parell de mesos. Només restarà arreglar un extrem de l'estació d'autobusos, el punt central on l'esclafit va prendre més força. La resta de danys a la via pública -entorn de blocs de pisos de Santa Úrsula i Muñoz, el parc de Mas Miquel i el cementiri- ja van ser reparats. L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha destacat la col·laboració de totes les administracions per donar resposta a les conseqüències pel fort temporal.Batet també ha destacat l'esforç de l'Ajuntament per a la transformació urbana de connectivitat de l'eix comercial, amb la reforma del passeig dels Caputxins i carrers adjacents com a pal de paller -que s'emporta el major gruix de la inversió- i que el consistori vol complementar amb actuacions de política de proximitat. La darrera junta de govern va aprovar diversos projectes que s'executaran en els propers mesos, com la renovació de més de 500 punts de llum als barris del Fornàs, Fraternal i Colla Vella, la carretera del Pla, el passeig de l'Estació, el carrer de la Cort i Pati. També es renovarà el ferm als barris de Sant Josep Obrer i les Comarques, la zona Balmes, Pere Català i Pic, Creu de Cames i al polígon industrial. Finalment, es milloraran tres parcs infantils de la ciutat -el del Vilar doblarà l'espai actual i incorporarà una quinzena de jocs nous.