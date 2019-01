Torredembarra es desperta amb pintades en contra de Vox, Cs i PP

Han aparegut a la plaça del Castell del municipi

Actualitzada 08/01/2019 a les 17:43

Diverses pintades han aparegut aquest dimarts al matí a l'asfalt de la Plaça del Castell de Torredembarra, lloc on normalment Vox instal·la les seves taules informatives. En aquestes es pot llegir «Vox, PP, Cs perros facha» i «Vox contra la mujer».Des del partit ultradretà han denunciat l'acte vandàlic a través de les xarxes socials i han explicat que defensen «la llibertat i igualtat de tots els espanyols» i que per això demanen una llei que protegeixi tant a homes i dones.La formació taronja del municipi ha titllat de «golpistes sectaris» i «fascistes» els autors de les pintades. Tant Ciutadans com Vox han sol·licitat que l'Ajuntament esborri les pintades aparegudes.No és la primera vegada que apareixen pintades d'aquest caire al territori, la Canonja i el barri de Bonavista també ha patit aquests actes vandàlics amb frases similars.