L'autor s'hauria emportat la recaptació dels establiments

Actualitzada 08/01/2019 a les 16:40

Tres establiments de Torredembarra han patit durant la nit de dilluns a dimarts un robatori. Els fets s'haurien produït entre les 21.30 i les 04 hores a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per esclarir els fets.El primer dels robatoris s'hauria produït al bar Les Taules situat al passeig de Miramar número 15 cap a les 21.30 hores. Mentre que el segon hauria estat a les 00.37 hores al Bar Xaloquell, que es troba al passeig Colom. Segons els Mossos d'Esquadra, l'autor ha trencat el vidre del local per accedir al seu interior. Aquest s'hauria emportat diners de la caixa registradora, tot i que no ha transcendit la quantia.Unes hores més tard, cap a les 4 de la matinada, i a pocs metres del segon establiment s'hauria produït un altre robatori al bar El bloc. L'autor hauria utilitzat el mateix modus operandi accedint a l'interior del local trencant un vidre. El lladre s'ha emportat la recaptació del local que hi havia a la caixa.Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local investiguen si es tractaria del mateix autor per la proximitat dels delictes i pel modus operandi.