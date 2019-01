Prop de 7.500 persones visiten la 21ª edició del Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló

Rècord de públic a l’espectacle en aquest poble recuperat de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

El Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló ha tancat la seva 21edició amb un rècord de visitants. Els dies 23, 26, 29 i 30 de desembre, prop de 7.500 persones van passar per aquest poble medieval del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, enclavat entre muntanyes, que va quedar deshabitat a la meitat del segle XX, per veure aquest espectacle organitzat per l’Associació Masia de Castelló, amb el patrocini de l’Ajuntament del municipi.Enguany han visitat el pessebre més del doble de persones que la passada edició. «Creiem que hem fet un salt qualitatiu, des del punt de vista de la millora dels espais i de les escenes», han expressat des de l’organització, que ha volgut agrair els actors i voluntaris que l’han fet possible.Els dies 23 de desembre i 26 de desembre hi va haver 1.700 i 1.785 visitants, respectivament; el 29 de desembre, 1.889; i la representació del 30 de desembre va ser la que més persones va aplegar: 2.100.L’organització té previst introduir algunes millores en la propera edició, com per exemple ampliar el circuit o millorar l’aparcament.