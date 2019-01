La Pobla acomiada el Nadal i ja prepara la Festa Major del Lledó

El musical de Tadeo Jones, la cavalcada dels Reis Mags i la Missa de Reis posen el punt i final a les festes nadalenques

Actualitzada 08/01/2019 a les 11:10

La Pobla de Mafumet ha acomiadat el Nadal amb una gran participació en els darrers actes programats. Divendres va cloure el Parc infantil de Nadal, que a la tarda va celebrar la festa de cloenda amb animació musical i pinta cares. El dissabte, el Casal Cultural va rebre el públic familiar que va omplir l’aforament per assistir en directe a l’espectacle musical de les aventures de Tadeo Jones. Per arrodonir la jornada, a la tarda van arribar els Reis d’Orient al municipi.Ses Magestats Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar amb la tradicional cavalcada pels carrers del poble, abans de dirigir unes paraules als ciutadans als jardins del Pavelló. Un cop finalitzada la recepció, els Reis van anar a les cases dels pobletans per lliurar els regals. Les celebracions però no van acabar fins diumenge, quan es va fer la tradicional Missa de Reis.Un cop acabades les festes, la Pobla ja prepara la seva Festa Major d’hivern en honor a la Mare de Déu del Lledó, que tindrà lloc els caps de setmana compresos entre el 19 de gener i el 10 de febrer. En la programació s’inclouran un total de 27 propostes.La festa començarà amb la setena edició del festival de màgica Abrca... Pobla! amb una gala familiar (19 de gener) i una gala internacional (20 de gener). El primer cap de setmana també inclourà l’obra Llir entre cards, a càrrec de La Corriola Teatre (19 de gener); i el parc d’inflables i circuit de motor per a infants i joves, així com el tradicional vermut solidari (20 de gener) amb l’actuació en directe de Vergüenza Ajena. La recaptació íntegra d’aquest vermut, que té un preu d’entrada de 5 euros, serà destinada a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – la Muntanyeta.Pel que fa a la resta d’activitats, el programa inclou propostes imprescindibles i d’altres de noves, entre les quals destaquen dos actes amb rerefons solidari. Es tracta del concert de tarda amb Manu Tenorio (27 de gener) i la representació de l’obra teatral El tràmit (3 de febrer), amb David Bagés, Mònica Glaenzel, Àlex Casanovas, Xavier Serrano, Manel Sans i Susanna Garachana a l’escenari del Casal pobletà.No faltaran la tradicional visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó, els correfocs, els versots i la cercavila, el sopar de germanor, la trobada d’intercanvi de plaques de cava, els actes litúrgics i moltes altres propostes destinades a un públic familiar.El programa complet de la Festa Major del Lledó a La Pobla de Mafumet ja està disponible a l’App femPobla!, a la pàgina web i als perfils municipals a les xarxes socials de Facebook i Twitter.