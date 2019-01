L'acusat de matar l'exparella dins el cotxe a Salou, a judici

L’home, que va clavar 40 ganivetades a la víctima, s’enfronta a 23 anys de presó

Confessió a la comissaria dels Mossos

Traïdoria i acarnissament

L’Audiència de Tarragona constituirà divendres vinent el jurat popular encarregat de jutjar l’assassí confés de la seva exparella a Salou el 25 de juny del 2017. L’home, que s’enfronta a 23 anys de presó, va clavar unes 40 ganivetades a la dona dins el cotxe d’ella. Posteriorment, l’individu es va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Salou, on va quedar detingut. Segons la fiscalia, Abderrahmane H., de 45 anys, insistia en tornar amb la noia després que uns mesos enrere trenquessin la relació sentimental que havien mantingut durant vuit anys. El judici està previst que se celebri del 14 al 18 de gener.Després de posar fi a la convivència a mitjan febrer del 2017, la víctima va iniciar una nova relació sentimental amb un altre home a l’abril. Segons la fiscalia, des de principis de maig l’acusat insistia en reiniciar la relació amb la noia, que tenia 30 anys. En aquest sentit, intentava contactar amb ella trucant-la de forma reiterada al seu telèfon mòbil i freqüentava la geladeria del nucli de la Pineda, a Vila-seca, on ella treballava.El 25 de juny del 2017, entre dos quarts de sis i dos quarts de set de la matinada, davant la sospita que Fadoua hagués començat una nova relació, l’acusat es va situar en un lloc proper al domicili de la noia, a Cambrils, amb un ganivet de cuina de 19 centímetres de fulla i amb una empunyadura de plàstic d’uns 14 centímetres de longitud.L’acusat sabia que Fadoua sortiria del seu domicili a una hora determinada per dirigir-se al seu lloc de treball. Un cop la noia ja era al carrer i es va introduir al seu vehicle Peugeot 206, l’acusat va aprofitar per pujar al seient del copilot i li va manifestar la seva intenció de dialogar sobre l’estat de la seva relació sentimental.Segons el fiscal, van marxar plegats per la carretera T-325, més coneguda com el vial de Cavet, que uneix Salou i Cambrils. A l’alçada del punt quilomètric 1,9, però, la noia va aturar el vehicle de forma sobtada atès que l’acusat, per sorpresa, i «actuant amb la intenció d’acabar amb la vida de Fadoua o sent conscient que podia ocasionar-li la mort», va treure el ganivet de cuina i li va propinar cops i unes 40 ganivetades en diverses parts del cos.L’agressió li va produir la mort immediata per xoc hemorràgic degut a les ferides d’arma blanca al tòrax, amb afectació en òrgans com el cor i els pulmons. En concret, l’acusat li va produir dues ferides al coll, sis a l’esquena, quatre al tòrax i a l’abdomen, dotze a la cara, setze ferides i hematomes als braços i una a la cama, segons l’estudi forense.Segons el fiscal, Abderrahmane H., veí de Vila-seca i de nacionalitat marroquina, va propinar totes aquestes ganivetades «amb la intenció d’augmentar el dolor de Fadoua o sent plenament conscient que amb la seva actuació n’augmentava el dolor».Després de cometre els fets, cap a dos quarts de nou del matí del 25 de juny, l’acusat va acudir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Salou. Allà va comunicar als agents «que havia discutit amb la seva exparella i que l’havia mort a ganivetades, sense alterar l’escenari del succés ni realitzar cap actuació que dificultés l’esclariment dels fets», recull l’escrit del fiscal.Els agents van localitzar el cadàver al seient del conductor amb múltiples ferides d’arma blanca arreu del tronc i amb evidents símptomes d’acarnissament. D’altra banda, la víctima, que tenia 30 anys, va deixar una germana, el pare i la mare, els quals tenien «una gran dependència afectiva i familiar» respecte d’ella. Per la seva banda, l’acusat es manté en presó provisional. Segons fonts judicials, no constaven denúncies prèvies en la parella.Segons el fiscal, els fets constitueixen un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament amb l’agreujant de parentiu i la circumstància atenuant de confessió. Per aquest motiu, el ministeri públic sol·licita una pena de 23 anys de presó i la prohibició d’aproximar-se a menys de 1.000 metres o comunicar-se amb els familiars de la víctima durant un període de 25 anys. El fiscal també sol·licita que l’acusat indemnitzi els pares de la noia amb 100.000 euros pel perjudici moral causat i a la germana amb uns altres 90.000 euros.