Els treballadors del CREI El Guaret denuncien retards en els pagaments

El centre està gestionat per la Fundació Resilis, que atribueix la responsabilitat a la Generalitat

Actualitzada 07/01/2019 a les 21:24

El mes de setembre de l’any passat la trententa de treballadors del Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) El Guaret de Valls van començar a veure com trigaven més dies del normal a pagar-los les nòmines. El centre de joves tutelats, gestionat per la Fundació Privada Resilis, al·lega que no els arriben a temps els pagaments de la Generalitat, però la plantilla sospita que es tracta més aviat d’un «problema de gestió» de la mateixa entitat, ja que no tenen constància d’altres situacions semblants arreu de Catalunya.Els pagaments es van fent, això sí, amb dies de retard. És el cas de la nòmina del mes de desembre, que a dia 7 de gener encara no els havia arribat en la seva totalitat. Mitjançant un correu a pocs dies que finalitzi els informen que aquell mes un percentatge no el percebran de manera immediata, al voltant d’un 40%. «No sabem mai quan cobrarem», detalla l’equip treballador. Es tracta d’un problema generalitzat, des de la direcció fins als animadors.Davant d’aquesta situació, part dels treballadors va dur a terme la seva primera protesta a les portes del centre el passat divendres 4 de gener i ha començat a fer pública la seva reivindicació també amb una denúncia al Síndic de Greuges. En l’àmbit concret del dia a dia, han pres una mesura que interfereix en el funcionament de l’entitat però que «no deixarà desatesos els nanos»: no faran els tràmits de la documentació requerits. «Si cobrem el 50%, treballarem el 50%», diuen.No és el primer cop que aquesta fundació triga a pagar els seus salaris, però recentment s’havia normalitzat. Mentrestant, els treballadors han intentat reunir-se amb la Fundació Privada Resilis encara sense èxit. «No són formes, els treballadors del tercer sector sempre estem igual», destaquen.De moment compten amb el suport del sindicat CGT, que ha difós un comunicat relatant la situació afirmant que consideren que l’entitat «no fa prou» per resoldre-ho.