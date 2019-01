El Síndic de Greuges visita Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric

La trobada ha tingut lloc aprofitant l'actuació a la presó tarragonina del mecanisme de prevenció de la tortura de l'ens

Actualitzada 08/01/2019 a les 20:48

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha visitat aquest dimarts al matí l'expresidenta del Parlament català, Carme Forcadell, a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, on està tancada de manera preventiva en el marc del judici contra l'independentisme arran del referèndum de l'1-O. Ribó ha aprofitat que l'equip del mecanisme de prevenció contra la tortura a les presons de la Sindicatura actuava en aquest centre penitenciari per trobar-se amb Forcadell. No han transcendit detalls sobre la conversa. La visita ha estat breu i compromisos posteriors han fet que el síndic no es pogués quedar a dinar a la presó, com sí ha fet la resta de l'equip d'aquest mecanisme, en el que suposa una mesura per supervisar els menús dels centres penitenciaris.