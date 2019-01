El productor i dj Marc C. Griso publica divendres el seu nou EP 'Naked Soul' finalitzat a Abbey Road

'Stronger' interpretat pel cantant Chipper, concursant d'OT, és la carta de presentació d'aquest nou treball

Actualitzada 08/01/2019 a les 12:34

El productor i dj Marc C. Griso publicarà aquest divendres el seu nou EP Naked Soul finalitzat als estudis d'Abbey Road de Londres el passat octubre. Stronger interpretat pel cantant Chipper (concursant d'OT) és la carta de presentació d'aquest nou treball que l'artista defineix com el «més íntim, sincer i personal» que ha publicat fins a la data. Com ha explicat UrbanCulture_Studios en un comunicat, Naked Soul balla «amb els ritmes lounge, chill out i el deephouse buscant la musicalitat i l'elegància dels sons electrònics però sense perdre la mirada a l'escena musical actual».L'artista tarragoní, establert a Cambrils, ha comptat amb la coproducció de Nacho Romero i David Palau per dur a terme aquest EP. A més, han acompanyat en aquesta nova entrega la veu d'artistes com Alba Robles, Chipper i Sonia Linares entre d'altres músics del territori.Ha acabat aquest EP als estudis d'Abbey Road de Londres, com ha apuntat UrbanCulture_Studios, acompanyat de l'enginyer de so Geoff Pesche, guanyador de tres grammys. «Entrar a Abbey Road és una experiència en majúscules ja que és història viva del món de la música i referent per a tots, públic en general i professionals del sector. He après molt durant la meva estada allí i m'he sentit escoltat», ha explicat el productor.A partir d'aquest divendres, Stronger i la resta de cançons que conformen el EP estaran disponibles a totes les plataformes digitals acompanyat del videoclip rodat també a Londres.