Una dotació dels Bombers han treballat prop d'una hora per apagar el foc

Actualitzada 08/01/2019 a les 09:21

Un cotxe ha cremat la matinada d'aquest dimarts, 8 de gener, a Constantí. El succés s'ha produït al carrer Antonio Machado d'aquest municipi i en el servei hi ha treballat una única dotació dels Bombers de la Generalitat.El foc s'ha originat poc abans de les 5h a l'alçada del número 6 d'aquest carrer del municipi. Per causes que es desconeixen, ha cremat un turisme Hyundai Santa Fe que es trobava estacionat en aquest indret. L'incendi no ha causat ferits ni cap altra afectació material i els Bombers hi han treballat amb un vehicle terrestre prop d'una hora.