Netegen la nau que va acollir la 'rave' a Perafort al voltant de Cap d'any

Els fets van alertar el poble, especialment pel fet que un noi se suïcidés durant la festa

Actualitzada 06/01/2019 a les 22:18

La festa rave en una nau del polígon de Perafort va arribar ahir al seu episodi final, a l’espera del resultat de la investigació dels Mossos d’Esquadra. Diverses persones van netejar l’espai que van ocupar per dur-la a terme des de primera hora del matí i, segons va poder comprovar el mateix alcalde del poble, Joan Martí Pla. Va ser el mateix batlle qui en assabentar-se de la celebració de la festa va fer una petició formal als propietaris de les naus desocupades que les tapiessin per tal d’evitar aquestes situacions. L’espai és propietat d’un banc i dubten que la festa comptés amb el permís de l’entitat financera. Després de parlar, es van emplaçar a aquesta setmana per seguir en contacte. Més enllà d’aquesta petició, l’Ajuntament assegura que no té cap responsabilitat ni competències per actuar-hi.«Completament net», així està l’espai que va servir la festa rave que va durar més d’un dia pels volts de Cap d’any amb un públic majoritàriament estranger. «Això sí, encara hi queden les pintades i les destrosses, però ja hi eren abans de la festa», afirma l’alcalde. Va ser precisament ell qui va denunciar els fets a la policia.Una persona es va suïcidar en el marc d’aquesta festa, que va durar prop de quatre dies, des del diumenge 30 de desembre. Els Mossos d’Esquadra van estar fent controls d’alcoholèmia a la zona. També van obrir una acta administrativa al responsable ja que no disposa d’autorització per organitzar-la. Des del cos policial afirmaven, aleshores, que és l’única mesura que poden prendre al respecte a causa del gran nombre d’assistents.Tot i el desplegament i la preocupació del govern municipal, el mateix consistori admet que no hi ha haver ni brutícia ni destrosses en cap altre punt del municipi, com a mínim que cap veí hagi denunciat. A l’espera dels resultats de les diligències policials, doncs, Perafort torna a dormir tranquil.