Mont-roig demanarà a Adif la cessió dels terrenys de la via del tren per habilitar la via verda

L’Ajuntament encarrega un estudi per resoldre la mobilitat a la zona que s’alliberarà de les vies

Actualitzada 07/01/2019 a les 13:56

El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp demanarà dimecres a Adif la cessió dels terrenys per on passa l’actual via del ferrocarril, que està previst que es desmantelli quan es posi en servei la nova variant del corredor mediterrani. L’alcalde, Fran Morancho, ha recordat que volen convertir l’espai alliberat en una via verda. De moment, el consistori ha encarregat un estudi per abordar el perllongament de carrers, la construcció d’aparcaments o l’obertura de nous accessos a la platja. Pel que fa a la possible implantació d’un tren-tramvia, Morancho ha opinat que el municipi no en necessita seguint criteris de població, però que no hi renunciaran si la Generalitat tira el projecte endavant.Per aquest motiu, l’Ajuntament es compromet a mantenir la qualificació del terreny com a espai ferroviari. Segons l’alcalde, però, com que hi ha incerteses sobre la possibilitat que el tren-tramvia arribi més enllà de Cambrils, volen adequar la via verda el més aviat possible. «No volem aquest munt de ferro i de pedres que travessa el municipi», ha insistit Morancho.De fet, el batlle ha opinat que Miami Platja i l’Hospitalet de l’Infant, amb uns 10.000 residents durant tot l’any, no necessiten un tren-tramvia. A més, ha posat en dubte que la Generalitat estigui disposada a assumir una inversió econòmica tan elevada. Tot i això, ha admès que no els sembla malament si la infraestructura no actua de barrera al municipi.De moment, el consistori ha encarregat a un equip d’arquitectes un estudi sobre la mobilitat a l’espai que quedarà alliberat. El Ministeri de Foment ha de desmuntar les vies, però també ha de deixar l’espai «com estava abans», segons ha assenyalat Morancho, per la qual cosa el consistori es vol «avançar» i traslladar-li els seus plans per agilitzar el procés.L’alcalde ha admès que no disposen d’informació sobre el calendari de la posada en funcionament del corredor del mediterrani i del posterior desmantellament de la via de la costa. Tot i això, ha recordat que tenen el compromís de Foment i d’Adif de començar les tasques quan es posi en servei la nova variant.