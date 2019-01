Jjones: aventures quilòmetre zero

El llibre ‘JJones i el braç del Rei Mides’ és la primera novel·la juvenil ambientada a Torredembarra

El passat divendres es va presentar a la sala de Cal Maiam de Torredembarra JJones i el braç del Rei Mides, l’obra de debut en la novel·la juvenil del torrenc Jordi Guasch, que ha estat il·lustrada pel també veí de La Torre Miquel Vila.«JJones és una novel·la d’aventures clàssica, amb bons i dolents, on tot està molt definit i amb tots els ingredients d’aquest tipus de llibres», explica el seu autor. «El que és novedós és que el protagonista, un nen d’onze anys que és fill d’un arqueòleg, és de Torredembarra. Hem creat un personatge 100% autòcton», afegeix. La idea de crear una novel·la de ‘Quilòmetre zero’, explica, va sorgir després de llegir la saga de Harry Potter: «em vaig plantejar per què totes les aventures juvenils passen a grans ciutats, com Londres o Nova York, i vaig decidir fer-ne una que succeís al nostre poble. Com que per mi Torredembarra és molt important, vaig decidir crear un personatge local en un entorn que conec».L’argument de la novel·la gira al voltant de les peripècies del jove JJones, un noi que acaba de perdre el seu pare i es veu involucrat en una trepidant recerca d’el braç del Rei Mides, una relíquia que té el poder de transformar qualsevol objecte en or. Entre altres indrets, l’aventura transcorre per Torredembarra, Tarragona i la Pobla de Montornès, i la tribu ibera dels Cossetans hi té un paper molt important. El seu autor explica que no va voler que el protagonista tingués poders màgics per tal que els lectors es poguessin sentir fàcilment identificats amb ell. «A més, el llibre vol ser una excusa per donar a conèixer aspectes poc coneguts de la nostra història».En aquesta aventura literària Guasch ha estat acompanyat d’un bon amic, Miquel Vila, que s’ha encarregat de fer les il·lustracions que sovintegen entre les pàgines del llibre. Vila, que està diplomat a l’escola JOSO de Barcelona en còmic i il·lustració, explica que, a l’hora de dibuixar, es va guiar molt pels seus referents, entre els quals destaca Akira Toriyama, autor entre altres dels famosíssims Bola de drac i Dr. Slump: «tenint en compte que es tractava d’una novel·la juvenil, vaig pensar que un estil així hi aniria bé, i quan vaig començar a dibuixar em vaig sentir molt còmode amb els personatges».Aquesta és la primera incursió en el món de la literatura juvenil de Jordi Guasch, que sí que havia publicat altres treballs i llibres, però de vessant històric. Això no obstant, ja té escrita una segona part de la saga JJ i el secret del Castell, on el castell i la nissaga dels Icard juguen un paper molt destacat. A les següents aventures podrien agafar el relleu els Tartessos, els romans o els indians torrencs.JJ i el braç del Rei Mides es pot trobar a les llibrries de Torredembarra, i té un preu de 15 euros. El seu autor confia poder-la distribuir també en altres localitats, i donar a l’aventura un recorregut més enllà de les llibreries per acostar-la al públic juvenil.