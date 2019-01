Howard Blake honora Catalunya amb l'estrena 'La Meva Terra' a Montblanc

El compositor britànic musica un poema de Jaume Comas i desitja que la situació política catalana es resolgui pacíficament

El compositor britànic Howard Blake ha honorat Catalunya amb l'estrena de la peça La Meva Terra, un poema de l'actor Jaume Comas, interpretat aquest diumenge a l'església de Santa Maria de Montblanc. «Crec que és una bona manera d'unir-me amb Catalunya», ha afirmat Blake. «Sóc compositor, no polític però desitjo que la situació millori i trobin una solució als vostres problemes pacíficament», ha subratllat. En el recital hi ha actuat la formació Liverpool String Quartet, la soprano Ana Puche i la flautista Nèlia Sanxis. El concert tanca la celebració del vuitantè aniversari del britànic després d'una minigira de tres concerts a Catalunya i molts més arreu.Gairebé dues hores de concert en el qual s'han interpretat dues cançons catalanes, un fragment de la banda sonora The Snowman -pel qual el compositor londinenc va rebre la nominació als Oscar l'any 1982- i les peces A Month In The Country i Flute Quintet. En la darrera part, l'actor Jaume Comas ha recitat La Meva Terra i els músics han posat veu a la composició de Blake feta expressament per homenatjar Catalunya.«És la tercera vegada que la toquem i sembla que a la gent li agrada», ha dit Blake. «No parlo català però la música és un llenguatge universal», fet pel qual no va dubtar a musicar el poema de Comas. De fet, va començar l'estiu passat a escriure les partitures i amb el concert d'aquest diumenge a l'església de Santa Maria de Montblanc es posa el punt final a la gira de concerts que s'han organitzat per celebrar el seu vuitantè aniversari.«Ell l'ha musicat molt amablement, és un poema que recull el momentum que vivim del final del procés, era cap al 2015 abans del referèndum, però bé, crec que és vigent igualment», ha explicat Comas. I és que l'actor reitera que la peça estrenada és una «oda a la pàtria, a la meva terra».Davant la situació política que viu Catalunya, el compositor ha manifestat que desitja que es trobin «bones solucions als vostres problemes d'una manera pacifica» i espera que el Regne Unit pugui «ajudar d'alguna manera» a resoldre el conflicte. «No sóc un polític, sóc un compositor, crec que és un gran honor que hagi pogut convertir aquest poema en música i el meu desig és que tot millori a Catalunya. Això, és tot el que puc dir», ha conclòs.