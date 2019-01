L'home ha estat evacuat al Pius Hospital de Valls

Actualitzada 07/01/2019 a les 12:47

El conductor d'un turisme ha resultat ferit lleu després de bolcar amb el seu cotxe a la T-742, al terme municipal de Valls. L'accident s'ha produït a les 7.54h d'aquest matí al punt quilomètric 1 d'aquesta carretera. Per causes que es desconeixen, el conductor ha perdut el control del vehicle i ha patit una sortida de via. El cotxe ha acabat bolcant.Fins al lloc s'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques. El personal sanitari ha atès el conductor i l'ha traslladat amb ferides lleus al Pius Hospital de Valls.