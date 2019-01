Entreguen les mantes recollides al Camp de Tarragona a Proactiva Open Arms

Els representants dels diversos pobles van ser rebuts pel tarragoní Marc Reig, que serà el capità en la propera missió del vaixell

Actualitzada 07/01/2019 a les 10:25

Diversos pobles del Camp de Tarragona han recollit, durant els darrers dies, un gran nombre de mantes en favor de la ONG Proactiva Open Arms, que es dedica a salvar vides humanes al mar. Els representants d'aquests municipis van portar ahir diumenge les prop de 800 mantes que han recaptat al vaixell de la ONG, ara atracat al Port de Barcelona. Els va rebre el tarragoní Marc Reig, qui serà el capità en la propera missió del vaixell.Diversos municipi del Camp de Tarragona i de la resta de Catalunya han respost a la crida feta per Proactiva Open Arms, la qual demanava que tothom qui pogués donés mantes per tal de poder-les utilitzar en la seva propera missió pel mediterrani. La convocatòria ha tingut molt d'èxit i la ONG assegura que les mantes aportades pels tarragonins es guardaran, de moment, en el magatzem que l'entitat té a Tarragona per a properes missions, ja que han rebut moltíssim material.Alguns punts on s'han recollit mantes durant aquests dies al Camp de Tarragona han estat el Centre de Serveis per a la gent gran de l'Ajuntament del Morell, el Restaurant Ca la Dori del mateix municipi o la Llesqueria La Posada de Valls. També han contrubuït a la causa la Trencadora del Rourell o el web www.sociathlon.org de Vila-seca, entre d'altres.