Els Reis d'Orient reparteixen més d'un centenar de regals al Morell

L'alcalde, Pere Guinovart, va entregar a Ses Majestats les claus per poder entrar a les cases del municipi

Actualitzada 07/01/2019 a les 15:30

Punt final a les festes

Els nens i nenes del Morell van viure amb il·lusió, el passat dissabte 5 de gener, l’arribada dels Reis d’Orient al Municipi. Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar al Morell amb diversos patges per ajudar-los i van repartir més d’un centenar de regals als seus habitants.L’alcalde, Pere Guinovart, va ser l’encarregat de rebre els Reis, a qui va lliurar les claus per poder entrar a les cases de tots els morellencs. Per la seva banda, Ses Majestats van fer un discurs des del balcó i van llençar caramels a tots aquells que els van anar a rebre. Finalment, els Reis d’Orient van repartir regals a grans i petits per pràcticament tots els carrers del poble.Cal dir que El Morell s’ha unit a la campanya #BaltasarDeVeritat impulsada des de l’entitat Casa nostra, casa vostra.Amb l’arribada dels Reis s’acaben les festes de Nadal del Morell, que es van iniciar el 30 de novembre amb la projecció del tercer mapping i l’encesa de llums de Nadal. El Tió, el Parc de Nadal i la visita del Patge Reial o de l’Home dels Nassos han estat algunes de les activitats més exitoses, així com també s’han celebrat actes solidaris que han destinat la recaptació a La Marató de TV3 o a entitats com l’APPC-La Muntanyeta.També s’ha fet una segona edició de la Fira de Nadal i s’ha introduït el I Concurs d’Allioli com a novetat en la Festa de l’Oli Nou. Els morellencs també van poder acomiadar el 2018 i donar la benvinguda al 2019 amb el Sopar de Cap d’Any i el Ball de Gala amb l’Orquestra Cimarrón.