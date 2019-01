Dos presos de Mas Enric no tornen dels seus permisos per sortir del centre penitenciari

Un ho havia de fer el dia 26 i l'altre, una dona, ahir diumenge

Fins a dos presos de Mas Enric no han tornat dels seus respectius permisos per sortir del Centre Penitenciari. El més recent, segons ha pogut saber Diari Més, ha estat el cas d'una interna que gaudeix del tercer grau penitenciari. La presa havia de tornar aquest diumenge a la presó i no ho ha fet. Es desconeix el delicte pel qual compleix condemna, però no es tracta d'un delicte de sang. La dona, però, tenia antecedents dins del centre penitenciari per haver trencat fins a quatre permisos anteriorment.D'altra banda, un altre pres que complia condemna fins al 2020 per un delicte contra la salut públic no ha tornat del seu primer permís ordinari. L'home, que gaudeix del segon grau penitenciari, va obtenir el permís per sortir del Centre Penitenciari de Mas Enric el 24 de desembre i havia de tornar el dia 26, però no ho va fer. Segons fonts properes al cas, aquest darrer pres, de nacionalitat estrangera, està classificat per la direcció del Centre Penitenciari com a intern amb risc de fuga i de pertànyer a banda organitzada i s'hi feia un seguiment intern d'aquest. El Departament de Justícia no considera aquests casos com a «fuga», sinó com a trencament de permís.Durant l'any passat hi va haver un 0,1% de casos de trencament de condemna a Mas Enric.