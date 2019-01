Els infants de Cambrils tornen a rebre els regals de la mà dels Reis d'Orient

El matí més màgic va seguir a la nit més màgica en aquest municipi del Baix Camp, en què els més petits són els protagonistes

Baltasar «de veritat»

Els Reis Mags d’Orient van repartir ahir al matí els regals casa per casa als infants cambrilencs. Una comitiva formada pels tres emissaris i els seus patges va repetir un nou any una tradició singular d’aquesta i altres poblacions catalanes.La canalla, plena de nervis per rebre els regals, esperava des de primera hora del matí la resposta a les seves peticions escrites a les cartes lliurades als patges reials dies enrere. Els infants que es van portar bé van rebre els regals acompanyats de les seves famílies, a l’espera de poder gaudir-los a casa o al carrer. Tot plegat va començar a les nou del matí. Casa per casa, els monarques més màgics van iniciar el seu recorregut al barri de la Parellada, la plaça del Pòsit i les urbanitzacions de Llevant i de Ponent.El dia abans, Ses Majestats ja es van passejar pel municipi des de les sis de la tarda i sortint de les Escales Reials al Mollet de Rec. Acabats els focs d’artifici, va continuar la gran cavalcada pels diferents carrers i places i, a dos quarts de nou, va arribar la comitiva reial a la plaça de l’Ajuntament, on els nens l’esperaven ja ben expectants després d’una xocolatada i animació prèvies. Allà Ses Majestats van recollir les darreres cartes i van parlar amb la canalla present. A la nit, van estar preparant tots els regals al Palau d’Esports fins ben entrada la matinada.A la resta del Camp de Tarragona ahir van arribar de múltiples maneres. Mentre que a Cambrils i la resta de poblacions costaneres van aterrar per mar, a Reus ho van fer en avioneta mentre que a Valls va ser en tren. Des de l’estació del ferrocarril van recórrer els carrers de la capital de l’Alt Camp amb les carrosses, els patges, els heralds i les joguines per a tots els nens i nenes.Tot i que Cambrils no s’hi adherís, enguany ha estat una celebració marcada per una reivindicació: la dels Reis Baltasar «de veritat». L’entitat Casa Nostra, Casa Vostra demanava als ajuntaments no utilitzar pintura per encarnar el també anomenat «rei negre». Al Camp de Tarragona, a banda de les capitals, s’hi van comprometre pobles com Falset, Almoster, el Morell o el Masroig. Al Baix Penedès cap municipi no s’hi va afegir.