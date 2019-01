El segon premi del Nen cau al Vendrell

El primer premi de la rifa de Reis, el 37142, ha tocat íntegrament a Barcelona

El Sorteig del Nen ha deixat un bon grapat d'euros a la localitat del Vendrell, on ha caigut un segon premi, valorat en 750.000 euros. En aquest municipi s'ha venut un sol dècim i ha estat per màquina a més, l'administració de loteria número 2 és el primer any que ven loteria del sorteig del Nen i els administradors apunten que es podria haver venut ahir o abans d'ahir.El número 61.776 ha estat molt repartit i a banda del Vendrell, també ha esquitxat Barcelona, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, les Franqueses del Vallès, Girona i Mataró a Catalunya però ha estat, un premi molt repartit arreu de l'Estat, com per exemple Madrid, La Corunya, Astúries, Las Palmas i Palma, entre molts altres.El primer premi de la rifa de Reis, valorat en dos milions d'euros cada sèrie, ha estat pel 37142 i ha caigut íntegrament a l'administració de loteria número 271 de Barcelona, situada a la Travessera de Gràcia 244 de la capital catalana. En concret, s'han venut 50 sèries.Pel que fa el tercer premi, valorat amb 250.000 euros cada sèrie, ha estat per al 20148 i ha caigut íntegrament a Sabadell, a l'administració número 1, situada a la Plaça Major 41.