Mor la conductora d'un turisme en un xoc amb un camió a Alcover

El sinistre s'ha produït a la C-14 i el trànsit s'ha desviat per l'interior de la població

Actualitzada 05/01/2019 a les 16:13

La conductora d'un turisme ha mort aquest dissabte al migdia en xocar amb un camió a la C-14, al seu pas per Alcover (Alt Camp), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre s'ha produït poc abans de dos quarts de tres de la tarda a l'alçada del quilòmetre 21 on per causes que s'investiguen els dos vehicles han topat.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat la C-14 a Alcover en els dos sentits, i es fan desviaments per l’interior de la població. Es tracta de la segona víctima mortal aquest 2019 després que una dona de 92 anys perdés la vida en un accident a la C-58, a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).