Una funcionària del Departament de Festes pateix injúries pels problemes amb la Festa de Cap d'Any

La celebració es va cancel·lar en un primer moment, ja que l'empresa de seguretat va informar a última hora que no tenia personal

Actualitzada 04/01/2019 a les 17:15

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha emès un comunicat per denunciar que una funcionària municipal del Departament de Festes ha patit injúries i atacs contra la seva persona a les xarxes socials durant els darrers dies pels problemes amb la celebració de la festa de cap d’any al municipi. Per aquest motiu, el Consistori ha explicat que prestarà suport legal a la treballadora afectada.Cal recordar, que el dia 31 de desembre, a pocs minuts per les nou de la nit els veïns s'assabentaven per la megafonia del municipi que la festa de Cap d'Any del pabelló municipal quedava suspesa per «motius de força major». Concretament, l'empresa de seguretat va comunicar, a darrera hora, que no podia assumir el servei per manca de personal. Sense cap alternativa, l'Ajuntament va decidir anul·lar-la al no poder complir la normativa que obliga a tenir uns mínims de vigilància en festes de gran aforament.Finalment es va aconseguir la vigilància suficient i es va poder celebrar la celebració cap a dos quarts de tres de la matinada. Els fets van provocar una gran indignació entre els veïns.Per altra banda, el dimecres l’Ajuntament va informar que els Serevis Jurídics Municipals estaven estudiant la interposició d’accions legals per «danys i perjudicis» contra l’empresa Prevenció i Gestió d’Emergències pels problemes ocasionats a l'hora de celebrar la festa.