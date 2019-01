Un dels conductors ha quedat atrapat mecànicament

Actualitzada 04/01/2019 a les 16:49

Un home d'uns 50 anys ha resultat ferit en un accident entre tres cotxes a Miami Platja. Els fets s'han produït a les 14.54 hores a l'avinguda Cadis, a l'alçada del número 33, i en aquest haurien col·lidit, per causes que encara es desconeixen, tres vehicles. Com a conseqüència del xoc, un d'ells ha quedat bolcat i el seu conductor ha quedat atrapat mecànicament.Els Bombers han acudit amb tres dotacions i han fet tasques d'excarceració per treure el conductor. Aquest ha resultat ferit amb diverses contusions i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.Fins al lloc, també ha acudit la Policia Local de Mont-roig del Camp i tres unitats del SEM: una bàsica, una intermitja i un vehicle d'assistència ràpida. El carrer es troba tallat a la circulació.