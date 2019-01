Tres robatoris per acabar i iniciar l'any al mateix carrer de Segur de Calafell

Tots ells es van produir amb violència, els Mossos investiguen si estan relacionats

Diners i joies

El passat 30 de desembre al carrer Costes del Garraf, a Segur de Calafell, la policia local va rebre una trucada d’una persona que alertava que li havien entrat a casa. Va ser a la tarda, més o menys a la mateixa hora que altres dos incidents que es van repetir en altres domicilis del mateix carrer, això sí, un el mateix dia 30 de 2018 i l’altre el dia 1 de gener de 2019. Els Mossos d’Esquadra estan investigant ara si els fets estan relacionats i, mentrestant, els veïns estan alerta per possibles nous casos. Fonts policials informen que un dels delictes més comuns i contra els que més estan batallant és precisament l’entrada a domicilis.El punts dèbils d’aquests edificis solen ser les finestres o les terrasses, per on entren els lladres, que poden saber si hi ha o no algú a la casa. El carrer Costes del Garraf és un d’aquests carrers residencials, amb xalets i adossats i plens de segones residències. En els tres robatoris documentats per la policia aquests darrers dies, dos són primeres residències però que en aquell moment els veïns no es trobaven a l’interior de l’immoble, en plenes dates festives nadalenques i de celebració de Cap d’any.L’objectiu, segons els mateixos denunciants: diners i joies a la primera casa, només diners a la segona i elements encara per determinar a la tercera. Donat que es tracta de la mateixa zona i d’un període de temps proper, els Mossos d’Esquadra investiguen si tots tres estarien relacionats i quins punts tenen en comú. A la primera casa, per exemple, van entrar per la terrassa, a la segona van trencar una finestra, mentre que a la tercera també van entrar per una finestra.A banda d’aquests domicilis de Calafell, també s’han produït segons fonts policials altres robatoris d’aquest tipus a d’altres municipis, com ara Roda de Berà o Cambrils. El seu objectiu són les joies, diners i altres elements de valor econòmic, com ara electrodomèstics cars, però que puguin endur-se amb rapidesa. Tot plegat, en cases marcades per detectar si hi viu gent durant tot l’any o bé les seves estades són durant curts períodes de temps.Les investigacions policials, sovint basades en les informacions que faciliten els mateixos veïns d’aquestes urbanitzacions, de vegades permeten enxampar in fraganti els mateixos lladres. Quan no és així, localitzar els objectes robats quan aquests són posats a la venda també ajuda a avançar en les investigacions.