Mor Josep Maria Domènech i Mateu, padrí de la Colla Vella dels Xiquets de Valls

El reconegut doctor investigador, vallenc de naixement però establert a Barcelona des de feia molt anys, ha mort a l'edat de 74 anys

Actualitzada 04/01/2019 a les 09:59

El reconegut doctor i investigador Josep Maria Domènech i Mateu, padrí de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, va morir aquest dimecres 2 de gener a l’edat de 74 anys. Vallenc de naixement i resident a Barcelona des de feia molts anys, era catedràtic d’anatomia humana i padrí de la colla castellera des de l’any 1961.En acabar els estudis de medicina, en lloc d’exercir la medicina assistencial com ho feia el seu pare, conegut a Valls per ‘metge Domènech’, va decidir dedicar-se a la investigació en el camp de les ciències biomèdiques. L’any 1988 ja era catedràtic d’anatomia i expert en embriologia tant descriptiva com experimental. El novembre de 1996 fou nomenat membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.Domènech sempre ha estat vinculat a la ciutat de Valls especialment a través de la Colla Vella, de la que era el padrí des de l’any 1961, quan per les festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, juntament amb M. Lluïsa Jové Clols, van apadrinar la benedicció de la bandera. Els directius d’aquell temps van tenir la iniciativa de confeccionar una bandera per tal d’assistir corporativament a la processó votiva.En aquell moment, l’estreta relació que la Colla Vella tenia amb la família Domènech era que el Dr. Josep M. Domènech Giné era el metge amb qui més es visitaven els castellers quan patien una lesió, per la qual cosa van trobar oportú que fos el seu fill qui apadrinés la bandera.Com a padrí de la colla, Josep Maria Domènech i Mateu assistia regularment al dinar de germanor anual, tot i que actualment feia bastants anys que no hi participava a causa del seu estat de salut. En la processó de les festes Decennals del 1971 va portar un dels cordons de la bandera i en la de l’any 1981 va ser el banderer. L’any 2001 Domènech va ser el pregoner d’aquelles festes Decennals.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha lamentat la mort del vallenc a través de les xarxes socials i ha expressat el seu condol més sincer a tots els seus familiars, especialment a la seva mare i germans.