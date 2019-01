Tindrà lloc el diumenge 6 de gener, a les 18:30 hores, a l'església de Santa Maria

Actualitzada 04/01/2019 a les 17:56

Montblanc acollirà aquest diumenge l'estrena de La meva terra, obra del compositor Howard Blake amb lletra de l'actor Jaume Comas, segons informa el consistori tarragoní.L'obra la interpretaran la formació Liverpool String Quartet, la soprano Ana Puche i la flautista Nèlia Sanxis a l'església de Santa María, a les 18:30 hores.Blake ha compost la banda sonora d'algunes pel·lícules, entre elles The Bear, dirigida per Ridley Scott, i també les partitures orquestrals de Flash Gordon o The Snowman, per la que va ser nominat a l'Oscar.La meva terra és una cançó de quatre estrofes que versa sobre el procés, escrita en l'any 2015 per Comas.