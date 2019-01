Mobilització per aturar un desnonament d'una família de Torredembarra

Les PAH Baix Gaià i El Vendrell denuncien «irregularitats en el procediment» i clàusules abusives

Actualitzada 04/01/2019 a les 11:44

Els membres de la PAH Baix Gaià i de la PAH El Vendrell estan treballant per aturar el desnonament d’una família de Torredembarra. L’ordre de desnonament de la família –formada pel membre d’aquest col·lectiu Joaquín José, la seva dona i la seva filla- del domicili situat al 11A del Carrer Gaudí està prevista pel proper 8 de gener a les 11h. Les entitats socials intentaran aturar-lo per mitjà dels jutjats o bé presentant-se al lloc el mateix dia, ja que consideren que hi ha hagut «irregularitats en el procediment i clàusules abusives».Tal com explica la PAH Baix Gaià en un comunicat, l’afectat va firmar un crèdit hipotecari amb Caja Granada el 2010. El seu deute posteriorment va passar al Banco Mare Nostrum el 2013 a causa de l’absorció de la Caja pels bancs i aquesta entitat va iniciar l’execució hipotecària. Alhora, Banco Mare Nostrum va repartir els deutes hipotecaris entre Bankia i Banc Sabadell i aquest darrer es va adjudicar l’habitatge per subhasta deserta. La PAH Baix Gaià explica que s’ha denunciat al Sabadell «per il·legalitat en aquesta adjudicació». Segons expliquen, es va presentar «una demanda per la diferència entre la taxació a efectes de subhasta i el deute de l’afectat que van guanyar, motiu pel qual el banc ha d’abonar 78.850 euros». El Banc Sabadell va recórrer la sentència.L’entitat social afirma que ha demanat al jutjat paralitzar el desnonament fins que el Banc Sabadell aboni aquesta quantitat als afectats, ja que considera que hi ha «il·legalitats en el procediment». A més, exposen que Joaquín José té «una llarga llista de clàusules abusives». Afirmen que «amb els diners que hauria d’abonar el Banc Sabadell el nostre Company podria llogar un altre habitatge» però que el banc «ni vol pagar ni negociar cap tipus d’acord perquè la família romangui a l’habitatge amb quotes més coherents per liquidar el seu deute».PAH Baix Gaià i PAH El Vendrell afirmen que han treballat conjuntament per aconseguir aturar aquest desnonament. Expliquen que l’home compta amb un advocat d’ofici i que s’ha presentat al jutjat una sol·licitud per acollir-se a una moratòria per parar el procés de desnonament fins el 2020. També han acudit a Ofideuta per negociar un lloguer social «mentre es resol el pagament dels 78.859 euros que el banc ha de pagar amb sentència ferma», així com han demanat als serveis socials del municipi un informe de vulnerabilitat per poder presentar-lo si el banc el sol·licita per concedir-los un lloguer social, el qual no han pogut obtenir.En vista que no reben cap aplaçament, PAH Baix Gaià i PAH El Vendrell han decidit fer públic el cas i demanen ajuda a les administracions locals, la Generalitat, l’Ajuntament de Torredembarra i els Serveis Socials del municipi «perquè facin d’intermediaris amb el jutjat del Vendrell per aturar aquest injust desnonament». Per altra banda, asseguren que estan preparats per acudir el proper 8 de gener a l’habitatge en qüestió «per aturar la comitiva judicial si no aconseguim parar-ho als jutjats del Vendrell».