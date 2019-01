La construcció de nous habitatges creix més d'un 80% a les comarques de Tarragona el 2018

La inversió en rehabilitació arriba als 113 MEUR i encara supera la d’obra nova

La construcció d’habitatge residencial nou a les comarques de Tarragona va repuntar l’any passat, segons les dades que ha difós el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). En els darrers dotze mesos es van començar a construir més de 700 habitatges nous, un 80% més respecte el 2017. Els valors corresponen a l’àrea col·legial que aplega el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Ribera d'Ebre, l’Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà. Segons el COAATT, aquestes dades «marquen una bona tendència i aporten optimisme, després dels anys de crisi que ha patit el sector de la construcció».La inversió en noves promocions va arribar l’any passat als 108 MEUR, uns valors que s’aproximen als 120 MEUR del 2010 i que són molt superiors als 64 MEUR invertits tant l’any 2016 com el 2017.Per la seva banda, la despesa en rehabilitació va assolir els 113 MEUR l’any passat i es manté com la major inversió a les comarques de Tarragona. Segons el COAATT, aquest fet evidencia «un canvi de tendència cada vegada més important on la rehabilitació agafa un paper significatiu».Segons l’informe del COAATT, en conjunt i per primer cop des de 2005, el territori va experimentar un creixement significatiu de noves promocions. Per comarques, les millors dades es van donar al Tarragonès i el Baix Camp. Per contra, el Baix Penedès -amb municipis com el Vendrell, Calafell i Cunit, habitualment amb bons resultats- continua a la baixa.La ciutat de Tarragona és la que va créixer de manera més especial l’any passat -va multiplicar per quatre la xifra del 2017-. En aquesta mateixa ciutat, el nombre de llicències concedides per l’ajuntament va arribar a les 900. També va anar a l’alça a Cambrils, Reus, Torredembarra o Vila-seca, municipis on l’activitat es va doblar o triplicar en comparació amb anys anteriors.Per comarques, les millors dades es van donar al Tarragonès i el Baix Camp. Per contra, el Baix Penedès -amb municipis com el Vendrell, Calafell i Cunit, habitualment amb bons resultats- continua a la baixa i no supera els 20 nous habitatges.Pel que fa al tipus d’edificació, la tendència habitual dels darrers apunta cap a una major construcció en bloc. Aquesta tipologia es multiplica per tres i ocupa més d’un 70% de noves promocions. Al seu torn, l’habitatge unifamiliar s’estanca.