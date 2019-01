Altafulla controlarà ancians que viuen sols mitjançant el consum de l'aigua

A través de la telelectura del servei es pot detectar si una persona gran està bé i que tot estigui en ordre

L'Empresa Mixta Aigües d'Altafulla alertarà els serveis socials de l'Ajuntament d'Altafulla si un ancià que viu sol no consumeix res d'aigua durant dos dies, segons informa el consistori.Aquest programa 'Bon dia' es basa en la lectura a distància del consum del permet controlar 50 habitatges en els quals viu sola una persona gran i ja s'ha iniciat amb dos habitatges.Gràcies al desplegament de 5.147 comptadors d'aigua intel·ligents es pot llegir a distància el consum de l'aigua i, encara que estava pensat perquè el servei fora més eficient, també permet aquesta aplicació social.El sistema consisteix en el fet que cada dia es registra i analitza el consum del dia anterior i, si durant dos dies no es detecta cap, les persones que treballen en el programa comproven si aquests ancians es troben bé i que tot estigui en ordre, segons han informat el consistori i la Creu Roja.També s'ha requerit a aquestes persones que avisin si tenen previst absentar-se de casa un dia o més per evitar falses alarmes.