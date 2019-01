Un detingut a Torredembarra per un delicte de violència en l'àmbit de la llar

L’home, veí d’Altafulla, discutia amb la seva parella amb un estat d’alteració molt elevat, per la qual van haver d’intervenir tres dotacions policials

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat 1 de gener, un veí d’Altafulla per un presumpte delicte de violència en l’àmbit de la llar.Els fets es van produir a les 12.11h, quan el 112 va rebre una trucada informant que en un habitatge del carrer del Xiprés de Torredembarra hi havia una forta discussió. Una patrulla es va desplaçar al lloc i va observar que l’home presentava un estat d’alteració molt elevat, per la qual cosa van haver d’intervenir tres dotacions policials.El SEM també es va desplaçar al lloc amb una ambulància per atendre la víctima, que va ser derivada al CAP. El detingut no tenia antecedents policials i la víctima no havia presentat mai cap denúncia. Un cop finalitzades les diligències policials va ser posat a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de El Vendrell.