Rescaten un gos de 17 anys «in extremis» a Vinyols i els Arcs

Havia caigut en una rasa de la qual no podia sortir

Actualitzada 03/01/2019 a les 09:46

L'Associació SOS Canicat va realitzar el primer rescat de l'any el passat 1 de gener a Vinyols i els Arcs quan van rebre l'avís d'un gos de mida gran que havia caigut en una rasa d'una finca i no podia sortir pels seus propis mitjans. Se li va posar un morrió per poder realitzar el rescat amb «tranquil·litat» donat que, com indiquen els rescatadors de l'associació, estava molt nerviós i «adolorit». Un cop rescatat va ser portat d'immediat al veterinari d'urgències on li van administrar un anti-inflamatori i va confirmar que no tenia res trencat.Els membres de l'entitat indiquen que «desconeixem les hores que portava en aquestes condicions, tenia molt de dolor» i en un primer moment sospita que pogués tenir algun os trencat.El gos ha resultat ser molt gran, 17 anys, i tenir una família d'una casa propera a on va ser trobat que «es va posar molt contenta de recuperar-lo». El seu propietari ens ha donat les gràcies moltes vegades i ha plorat de l'emoció, expliquen els voluntaris.L'entitat que té diversos casos de gossos rescatats que necessiten ajuda perquè «cada dia trobem casos i no arribem a tot», i demanen a través de les seves xarxes socials col·laboració i suport per la seva entitat de diverses maneres com aportant menjar o fent-se soci.