Recullen mantes pels refugiats a Tarragona, El Morell i Valls

Proactiva Open Arms demana aquest material de forma urgent per a la seva propera missió al Mediterrani

Actualitzada 03/01/2019 a les 10:07

La ONG Proactiva Open Arms necessita una gran quantitat de mantes per als refugiats per tal d'enfrontar la seva propera missió al Mediterrani. Per aquest motiu, ha demanat ajuda a tots els ciutadans i ha organitzat una recollida d'aquest material a la ciutat de Tarragona, El Morell i Valls.Aquelles persones que vulguin ajudar a la causa poden donar mantes en diferents llocs establerts com a punt de recollida en aquestes ciutats. A Tarragona, es pot fer aquesta donació a la Marisqueria l'Àncora del Serrallo els dies 3,4 i 5 de gener de 13 a 20h. Al Morell es recolliran mantes durant els mateixos dies en dos punts de recollida: el Centre de Serveis per a la gent gran de l'Ajuntament (de 9h a 20h) i al Restaurant Ca la Dori (de 9h a 15h). Pel que fa a Valls, la Llesqueria La Posada serà l'encarregada de recollir aquest material els dies 4 i 5 de gener de 17h a 21h.