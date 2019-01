Moren diversos porcs després de bolcar el camió que els transportava a l'N-420 a Botarell

L'accident s'ha produït cap a les 14 hores

Actualitzada 03/01/2019 a les 18:47

Diversos porcs han mort aquest migdia després que el tràiler que els transportava hagi sortit de la via a l'N-420 al terme municipal de Botarell. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 14 hores i s'han dirigit fins al punt quilomètric 865 de la via. El conductor ha resultat ferit lleu i ha descartat ser traslladat a cap centre sanitari.Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb tres vehicles i han hagut d'obrir els barrots del camió per a que els veterinaris poguessin accedir als animals. Alguns d'ells no han sobreviscut a l'accident, ja que han quedat atrapats a sota dels altres. D'altres han hagut de ser sacrificats, mentre que la resta s'han traslladat a un altre vehicle.Els Mossos han acudit a la zona per gestionar el trànsit i el traspàs dels animals. El SEM, per la seva banda, ha enviat una ambulància.