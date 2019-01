Localitzen la moto des d'on van disparar un home la nit de Cap d'Any a Castellvell

La víctima va denunciar els fets a la comissaria de Reus

Actualitzada 03/01/2019 a les 16:01

Els Mossos d'Esquadra han localitzat la moto des d'on van ser realitzats la nit de Cap d'Any diversos trets contra un home, a Castellvell del Camp, al qual van ferir en una cama i en un gluti, segons fonts pròximes al cas.Un motorista va disparar cinc vegades contra el copilot d'un cotxe en un camí dels afores de Castellvell del Camp i li va causar ferides que no són de gravetat.Els investigadors han localitzat la moto des d'on es van realitzar els trets, mentre continuen les indagacions per identificar l'autor dels fets.La víctima va denunciar els fets a la comissaria de Reus, on el va atendre el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) d'urgència abans de traslladar-lo a l'hospital de Sant Joan de Reus perquè li extraguessin les bales.Totes les línies d'investigació estan obertes, tot i que la principal es relaciona amb un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.