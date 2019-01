L'heroi que s'oculta al poble de Prades

Ooso Còmics, una petita empresa de la Vila Vermella, ha creat la col·lecció de còmics ‘Supercatalà’

Actualitzada 02/01/2019 a les 21:45

L’Almo és un físic de carrera que viu de la seva petita botiga de còmics. Corre l’any 2014, i la crisi econòmica s’està acarnissant amb la població. L’atur i la corrupció són el pa de cada dia. En aquestes circumstàncies, l’Almo no té altre remei que transformar la seva indignació en un superpoder, i s’acabarà convertint en el Supercatalà. L’heroi, que vesteix amb roba que li ha confeccionat la seva àvia, una àviaflauta que les ha vist de tots colors, llueix una capa amb la senyera i una màscara-barretina que li permet mantenir la seva personalitat oculta.Així naixia, l’any 2014, El Supercatalà, una col·lecció de còmics sorgida de la creativitat de l’estudi Ooso Còmics, ubicat a Prades. Olga Resina n’és la il·lustradora, i el seu company Sergio Pérez és l’autor de l’Story Board i la maquetació. Des de llavors ja han publicat quatre volums de la sèrie, el darrer dels quals és del 2017, i té per títol Desconnexió.«Amb el Supercatalà ens vam llençar a la piscina. Inicialment el còmic va néixer per encàrrec d’una editorial, però aquesta va fer fallida just abans de publicar-se el primer volum i ens vam trobar amb el llibre a les mans», explica l’Olga. Després de buscar-li una sortida a través d’altres editorials, van decidir optar per l’auto edició i ocupar-se també de la distribució. I, contràriament als pronòstics d’editorials i comercials, la col·lecció va tirar endavant i s’ha anat fent coneguda, gràcies sobretot a l’intens treball de l’Olga en fires i salons del còmic. Tot plegat, de la mà d’un superheroi que no té cap poder paranormal, més que la seva intel·ligència i les ganes de passar a l’acció i no quedar-se només amb la indignació.La sèrie va engegar de la mà de diversos padrins que hi van saber veure les possibilitats, com els periodistes Xavier Graset i Josep Cuní, o l’economista Santiago Niño Becerra, que fa un parell d’aparicions estel·lars en la col·lecció. També hi surten moltes persones i famílies de Prades, fins i tot l’Olga i la seva família.De moment la col·lecció està aturada–però no finalitzada–, perquè en l’horitzó d’Ooso Còmics hi ha altres projectes que els han requerit el temps i els recursos. Des de fa un temps editen en català la col·lecció Mazinger Angels, un manga col·lecció de la sèrie Mazinger Z, escrit per Go Nagai. «Aquest autor va ser un gran precursor del manga i els gèneres que van sorgir després», assenyala l’Olga. L’aposta més recent, però, veurà la llum aquest mateix mes de gener, quan publicaran el primer volum de la col·lecció Cuttie Honey, obra del mateix autor, que editaran també en català. «Ens han dit que acabarà no sent viable, però amb el Supercatalà ja ens ho van dir. M’agrada quan et diuen que alguna cosa no es pot fer, perquè llavors penso ‘deixa-m’ho fer, i ja et diré si es pot o no. Aquest és el repte», assegura l’Olga.Els còmics d’Ooso es poden comprar a les fires i a través de la seva pàgina web, www.ooso-comics.com