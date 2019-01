Els Reis d'Orient arribaran aquest dissabte a l'Espigó del Moll de Salou

Aquest any, com a novetat, la rua acabarà al Centre Cultural Torre Vella

Actualitzada 03/01/2019 a les 15:35

Els tres Reis Mags d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran dissabte a la tarda a Salou com és ja tradició per mar, tocant terra a l’Espigó del Moll, al Port Esportiu als voltants de les 18 hores. En aquest indret, els Reis Mags d’Orient seran rebuts per l’alcalde Pere Granados i la corporació municipal, on l’alcalde els lliurarà la clau màgica de la ciutat que obre totes les portes per tal que els reis puguin entrar a repartir els paquets a totes les cases. Des d’allà, s’iniciarà la comitiva reial que acompanya la Cavalcada dels Reis, enfilant pel carrer Barcelona, Via Roma, el carrer Ciutat de Reus, Via Aurèlia i fins arribar, com a novetat d’aquest any, al Centre Cultural Torre Vella.Aquest any s’incorporarà també la projecció d’un mapping que simula la clau de la ciutat, i posteriorment, es podrà gaudir de la representació dels pastorets a càrrec del Grup Esplai de Salou. Per acabar, es durà a terme la tradicional entrega de regals als nens i nenes de Salou.