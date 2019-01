Demanen ajuda per rescatar un gos atrapat entre dues portes d'un immoble

Els veïns i animalistes apunten que no té mobilitat ni refugi i no para de plorar

Actualitzada 03/01/2019 a les 12:59

Una entitat protectora, Adopta Ladridos Vagabundos Tarragona, ha denunciat el cas d'un gos que porta tres dies tancats entre dues portes, sense menjar ni aigua. L'entitat denuncia que l'animal està «patint» donat que no té refugi ni la mobilitat suficient per donar-se la volta. Els animalistes apunten que el gos «es passa l'estona plorant». Han volgut fer públic el cas a través de les xarxes socials per tal d'instar a què els cossos corresponents actuïn.El cas que ja ha estat dencunciat als mossos d'Equadra segons indiquen, està ubicat a l'Avinguda l'Esplai de la Bisbal del Penedès. Els veïns també s'ha afegit a aquesta denúncia. Tanmateix, l'entitat assegura que de moment no hi ha hagut resposta de les entitats competents per tal de poder rescatar el gos.L'Associació ADAT, Associació d'Advocats en Defensa Animal de Tarragona, ha assegurat a aquest mitjà que s'oferiran per tal d'assessorar en aquest cas i interposar una denúncia per un possible cas de maltractament.