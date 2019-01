El músic de Riudoms va ser un referent de la música contemporània a Catalunya

El compositor Joan Guinjoan ha mort aquest dimarts als 87 anys. L'artista de Riudoms ha estat un dels majors referents de al música contemporània a Catalunya. Es va formar al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i a l'École Normale de Musique de París. El seu catàleg consta de més de cent partitures i al llarg de la seva trajectòria va dirigir prestigioses orquestres arreu del món. Guinjoan va rebre nombrosos premis de composició com el Reina Sofía; els Premis Nacionals de Música, tant de la Generalitat de Catalunya com del Ministeri de Cultura, o el Ciutat de Barcelona. També va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts i fou nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.