Mont-roig estudia denunciar l'empresa de seguretat pels problemes amb la Festa de Cap d'Any

Actualitzada 02/01/2019 a les 17:38

La manca de vigilants obliga a endarrerir la festa de Cap d'Any a Mont-roig Mont-roig del Camp ha començat el 2019 amb mal peu. La manca de vigilants va obligar a suspendre la festa de Cap d'Any que l'Ajuntament havia organitzat al pavelló poliesportiu. Després de moure cel i terra, finalment es va aconseguir la vigilància suficient i exigida per...

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp està estudiant la interposició d’accions legals per «danys i perjudicis» contra l’empresa Prevenció i Gestió d’Emergències pels problemes ocasionats a l'hora de celebrar la Festa de Cap d'Any, segons ha afirmat l'alcalde, Fran Morancho.A pocs minuts per les nou de la nit, l'Ajuntament de Mont-roig va informar per megafonia que la festa s'anul·lava per «motius de força major». L'empresa de seguretat va comunicar, a darrera hora, que no podia assumir el servei per manca de personal i que l'Ajuntament no havia pogut trobar una alternativa per a poder complir la normativa que obliga a tenir uns mínims de vigilància en festes de gran aforament. Finalment es va aconseguir la vigilància suficient i es va poder celebrar la celebració cap a dos quarts de tres de la matinada. Malgrat això, el problema va provocar una gran indignació entre els veïns que tenien previst assistir-hi.El Consistori considera «intolerable» que l’empresa de Reus, amb la qual ja s’havia treballat en diverses ocasions, comuniqués amb només tres hores d’antelació la impossibilitat de realitzar el servei «sense oferir cap alternativa o cap suport als tècnics municipals que van intentar en tot moment trobar una solució». La festa es va poder celebrar però es va obrir varies hores més tard.