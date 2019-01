L'obra pòstuma d'Antoni Muñoz

Dijous es presentarà a Falset el darrer llibre de l’autor, un dels principals estudiosos del 1714

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:07

Aquest dijous, 3 de gener, a les 18 h, es presentarà al Teatre L’Artesana de Falset, el llibre Antoni Vidal i Talarn i Pere Joan Barceló (Carrasclet). Dos defensors de la terra (1700-1720). Es tracta del treball pòstum d’Antoni Muñoz (Valladolid, 1947–Barcelona, 2018), un dels principals especialistes en la recerca del període comprès entre els precedents de la Guerra dels Segadors i les conseqüències de la Guerra de Successió a Catalunya. El llibre ha estat editat per Rafael Dalmau, Editor, i s’ha publicat dins de la Col·lecció Bofarull d’investigació històrica.El llibre investiga la figura del coronel Antoni Vidal i Talarn, que fins ara no disposava de biografia. Vidal, fill de Xerta, era el cap militar de les tropes que, el 2 de setembre de 1714, van obtenir la darrera victòria catalana de la Guerra de Successió, en recuperar el castell de Falset, defensat pel capità borbònic Manuel Santa Cruz. Antoni Vidal, ferit greument en un dels darrers assalts, va morir el dia 6 de setembre.L’autor del llibre, Antoni Muñoz, defuig la possibilitat de convertir l’estudi en una proposta solament biogràfica. Per contra, fa un repàs del conflicte bèl·lic tant en el període final de la Guerra de Successió com dels anys immediatament següents. S’escau que el 2019 s’acompleixen tres-cents anys que Catalunya esdevingué escenari de la Guerra de la Quàdruple Aliança, sobre la qual Muñoz aporta documentació nova provinent bàsicament de l’Archivo General de Simancas.La trajectòria de Pere Joan Barceló (Carrasclet o Carrasquet) és el fil conductor que enllaça els fets del castell de Falset (Barceló era capità de diversos destacaments catalans del coronel Vidal) amb l’esmentada Guerra de la Quàdruple Aliança. França atorgà a Barceló el grau de coronel per tal que dirigís amb rang oficial les tropes de miquelets catalans que des de feia mesos combatien Felip V per fer front a la repressió política i fiscal filipista.En aquest sentit, és molt significativa la recerca detallada que Muñoz exposa en relació amb la vida quotidiana a les terres del Priorat, la Conca de Barberà, el Camp de Tarragona, el Penedès i fins a Igualada i Martorell. Crida l’atenció com, per tal de subsistir, els habitants de molts pobles es veien abocats a triar si sumar-se a les partides de miquelets o bé integrar-se en les esquadres. No resulta estrany que el ministre Manuel Toledo proposés suprimir les esquadres «porque són de su misma Especie». El 1719 es compleixen 300 anys de la constitució dels Mossos d’Esquadra.L’acte de presentació estarà presidit pel President de la Generalitat, Quim Torra, i comptarà amb les intervencions d’Albert Sánchez Piñol (escriptor i autor de Victus, llibre que va tenir l’assessorament històric d’Antoni Muñoz), Rafael Català i Dalmau (historiador i editor) i Jaume Domènech i Jordà (alcalde de Falset). El periodista Toni Orensanz farà les funcions de moderador.