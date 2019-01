Els Catarres, Sweet California i Chimo Bayo plats forts de la Festa Major de Sant Antoni

Se celebrarà del 17 al 27 de gener

Actualitzada 02/01/2019 a les 15:18

Vila-seca ja compta amb el programa de Festa Major d'Hivern de Sant Antoni que se celebrarà del 17 al 27 de gener. La festa començarà el mateix dia de Sant Antoni, el 17 de gener, amb la missa dedicada al Sant del municipi. Mentre que el divendres, tindrà lloc la Festa Remember a l'envelat del Circ dels Somnis amb Chimo Bayo. L'entrada té un preu de 5 euros anticipada i 8 a guixeta. Es pot adquirir al Patronat Municipal de Turisme. Aforament limitat.Per dissabte, 19 de gener, els vila-secans gaudiran de la tradicional Cursa de Pallassos pels carrers del poble. A la tarda serà el torn de la Nit del foc amb el correfoc petit, el Ball de Sant Miquel, la Tabalada i el Correfoc. L'orquestra Krypton serà l'encarregada d'amenirzar el Gran Ball de Festa Major. L'entrada té un preu de 5 euros i es pot adquirir al Patronat Muncipal de Turisme. Aforament limitat. Al Circ dels Somnis tindrà lloc el Menéalo on Tour amb Dj's. L'entrada té un preu de 5 euros anticipada i 8 a guixeta. Es pot adquirir al Patronat Municipal de Turisme. Aforament limitat.Diumenge serà el torn del tradicional Cós de Sant Antoni que aplega a una multitud de visitants. Les curses començaran a les 11 hores al Parc de la Torre d'en Dolça, on hi haurà diverses parades d'artesans. A la tarda es presentarà el nou element del Seguici Festiu al Castell i comptarà amb la presència de l'Àliga de Tarragona i el Lleó de Reus. Tot seguit, se celebrarà el Seguici.Durant la setmana tindran lloc diverses activitats destinades a tot tipus de públic, entre ells hi ha un tast de vins i la Mojito Party. Divendres serà el torn de la XXXVIII Cursa Atlètica de Sant Antoni i la XXII Milla Local organitzada pel Club Atletisme Vila-seca. Al Circ dels Somnis se celebrarà la Gran Gala de Dansa de Sant Antoni. A la nit, les Sweet California actuaran a l'escenari del Pavelló Municipal d'Esports. L'entrada té un preu de 15 euros anticipada i 20 a guixeta. Es pot adquirir al Patronat Municipal de Turisme. Aforament limitat.La IX Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca tindrà lloc el dissabte, 26 de gener, a la plaça de l'Església. Des d'aquí iniciaran una cercavila que passarà pel carrer Major, plaça de les Voltes, carrer dels Castillejos, carrer de l'Hospital, carrer del Comte de Sicart i acabaran el recorregut a la plaça de les Voltes.Per la tarda, la Txaranga Band Tocats serà l'encarregada d'animar el Cercabirra que sortirà de la plaça de l'Església. A les 20 hores tindrà lloc la Carretillada del Ball de Diables de Vila-seca. Els Catarres posaran el punt i final a la nit de dissabte amb un concert al Pavelló Municipal d'Esports. Aquest comptaran amb Suu com a telonera i a Dj Rayo. L'entrada té un preu de 10 euros anticipada i 15 a guixeta. Es pot adquirir al Patronat Municipal de Turisme. Aforament limitat.Els actes principals de l'última jornada de Festa Major seran la XXXVII Trobada Gegantera i la Cercavila de Gegants i Grallers.