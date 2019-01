Continua la 'rave' celebrada des de diumenge a Perafort

Els Mossos ja van aixecar una acta administrativa el passat dilluns i continuen realitzant controls a les vies d'accés a les instal·lacions

Actualitzada 02/01/2019 a les 11:46

La festa 'rave' iniciada el passat diumenge en una nau del pol·lígon de Perafort continua en marxa, aquest dimecres 2 de gener, després de quatre dies en funcionament. Els Mossos d'Esquadra realitzen controls d'alcoholèmia i drogues de forma contínua a l'accés a les instal·lacions on se celebra la festa després que el passat dilluns ja aixequessin una acta administrativa pels fets.L'alcalde del municipi, Josep Martí Pla i Pla, va denunciar el passat dilluns aquesta 'rave' als Mossos d'Esquadra, els quals el mateix dia van obrir una acta administrativa al responsable, ja que no disposa d'autorització per organitzar-la. Des del cos policial afirmen que és l'única mesura que poden prendre al respecte a causa del gran nombre d'assistents.