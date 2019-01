Els Bombers i els Mossos es troben a la zona

Actualitzada 02/01/2019 a les 18:20

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han iniciat un dispositiu per localitzar quatre esxcursionistes que s'han perdut a la Morera de Montsant. El grup d'entre 50 i 60 anys s'han posat en contacte amb les autoritats cap a les cinc de la tarda ja que es troben desorientats i no saben com tornar als seus vehicles.El cossos de seguretat estan en contacte via mòbil i han donat moltes referències per poder localitzar-los. Tots ells es troben sans i estalvis, segons han informat fonts oficials a Diari Més.