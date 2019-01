Arrenquen les plaques de l'1-O de Creixell i de l'Espluga

La primera penjava al Casal i, l’altra, a l’escola Martí Poch

Actualitzada 01/01/2019 a les 21:44

Sense placa a l’Espluga

Les plaques commemoratives del referèndum de l’1 d’octubre han estat objecte de vandalisme a dos municipis més de la demarcació de Tarragona: Creixell i l’Espluga de Francolí.A Creixell, ha estat el mateix alcalde del municipi, Jordi Llopart qui ha mostrat la seva indignació pels fets. El batlle ha denunciat públicament que algú ha arrencat la placa commemorativa de la votació de l’1 d’octubre que penjava a una de les parets del Casal Municipal. «No és només aquest fet, sinó de la manera que s’ha fet. Ja que, fins i tot, han arrencat una part de la zona pintada i cal recordar que, a la persona que se li van encarregar els treballs de pintura, no se li va acabar pagant, ja que està afectada dins del deute a proveïdors que va pagar l’Estat i que –encara i durant anys– els veïns de Creixell haurem de pagar gràcies al govern del Partit Popular», ha dit Llopart, sense embuts, a Diari Més. Llopart va més enllà i diu que, «per molt que es vulgui desprestigiar aquell dia, per molt que a algú li rebenti, ja està marcat dins de la història del nostre país». De fet, en previsió que la placa acabés sent objecte de vandalisme, es van encarregar dues més per poder-les reposar, com s’haurà de fer ara.La placa commemorativa de l’1 d’octubre es va col·locar al Casal municipal després que fos aprovada per acord plenari i en record de les persones que van anar a votar el referèndum.«Per desgràcia, a Creixell, ja hi estem cansats, tenim també terroristes urbans i salva pàtries que gaudeixen destrossant mobiliari i espais públics pensant que obtindran la glòria», finalitza Llopart.D’altra banda, el passat 27 de desembre, veïns de l’Espluga de Francolí van denunciar també, a través de les xarxes socials, la desaparició de la placa commemorativa del referèndum de l’1 d’octubre. L’esmentada plaça lluïa a l’Escola Martí i Poch, on es va votar.