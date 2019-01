No es tem per la seva vida

Actualitzada 01/01/2019 a les 15:31

Un home ha resultat ferit amb una arma aquesta matinada a Castellvell del Camp, segons ha informat Catalunya Ràdio. La víctima hauria rebut dos impactes de bala i després s'hauria personat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus per denunciar-ho.Tot i la gravetat dels fets no es tem per la seva vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.