La manca de vigilants obliga a endarrerir la festa de Cap d'Any a Mont-roig

L'empresa encarregada va informar a última hora que no tenia personal i l'Ajuntament va haver de cancel·lar-la en un principi

Actualitzada 01/01/2019 a les 13:33

L’empresa de seguretat ha anunciat a darrera hora que no podia assumir el servei. Degut al poc marge de temps per trobar una alternativa i al fet que existeix una normativa molt restrictiva, endurida del cas del Madrid Arena, l’Ajuntament s’ha vist obligat a suspendre la festa. — Mont-roig del Camp (@ajmontroig) 31 de diciembre de 2018

Mont-roig del Camp ha començat el 2019 amb mal peu. La manca de vigilants va obligar a suspendre la festa de Cap d'Any que l'Ajuntament havia organitzat al pavelló poliesportiu. Després de moure cel i terra, el consistori va aconseguir la vigilància suficient i exigida per motius de seguretat per a poder obrir cap a dos quarts de tres de la matinada. Malgrat això, el problema va provocar una gran indignació entre els veïns que tenien previst assistir-hi.Quan faltaven pocs minuts per les nou de la nit del 31 de desembre, l'Ajuntament de Mont-roig informava que la festa de Cap d'Any del poliesportiu s'anul·lava per «motius de força major». L'empresa de seguretat havia anunciat, a darrera hora, que no podia assumir el servei per manca de personal i que l'Ajuntament no havia pogut trobar una alternativa per a poder complir la normativa que obliga a tenir uns mínims de vigilància en festes de gran aforament.«Cap a les nou ens truca la Policia Local tot assegurant que l'empresa que havia de realitzar el servei de seguretat a la festa havia trucat a la tècnica i havia dit que havia fallat el personal i que, per tant, no podrien venir a la festa de Mont-roig», explica el regidor de Festes, Ángel Redondo. A partir d'aleshores, segons relata l'edil, va començar la marató de trucades a altres empreses i, fins i tot, a altres poblacions veïnes, com l'Hospitalet de l'Infant, per mirar de trobar una solució. A pocs minuts per les campanades que anuncien el nou any, l'Ajuntament de Mont-roig prenia la decisió de cancel·lar la festa i ho anunciava per megafonia a tot el poble. Segons sembla, això va provocar molta mala maror entre alguns dels que tenien previst assistir i alguns haurien anat, fins i tot, al pavelló poliesportiu a demanar explicacions.«Necessitàvem set vigilants, cinc a Mont-roig i dos a Miami. Evidentment, demanarem responsabilitats a l'empresa que havíem contractat. De fet, és l'empresa que dóna servei a altres municipis del Baix Camp a través del Consell Comarcal i nosaltres l'estàvem valorant per a poder contractar-la per a tots els esdeveniments del municipi. Després d'això, no contemplen entrar a cap conveni amb aquesta empresa», diu Redondo. «És normal que la gent s'enfadi. Vivim a un municipi on no hi ha gaires alternatives i s'ha d'agafar el cotxe.... Demanarem responsabilitats», afegeix.Finalment, segons apunta Ángel Redondo, l'Ajuntament de Mont-roig va aconseguir una vigilància mínima per a poder obrir la festa cap a dos quarts de tres de la matinada, probablement amb un aforament més reduït.